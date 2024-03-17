مفاجأة تخص راتب مبابي في ريال مدريد

نجح ريال مدريد في إقناع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالحصول على راتب يتناسب مع منظومة الملكي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن اللاعب وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد مجانا بداية من الموسم المقبل.

وقال راموس ألفاريز، الصحفي في "راديو ماركا"، على قناته بشبكة "يوتيوب": "سيحصل كيليان مبابي على راتب سنوي صاف قدره 13.5 مليون يورو مع ريال مدريد".

ويأتي ذلك ليخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن حصول مبابي على ما يزيد عن 50 مليون يورو سنويا.

وأضاف راموس: "سيكون راتب مبابي على نفس المستوى مع فينيسيوس جونيور بالإضافة إلى جود بيلينجهام الذي سيتم تحسين عقده في الصيف المقبل لوضع اللاعبين الثلاثة ضمن نفس الفئة".

واختتم: "يجب الأخذ في الاعتبار مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها مبابي وستوزع على سنوات عقده إلى جانب الراتب".