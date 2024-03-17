صلاح يدخل التاريخ من كأس الاتحاد الإنجليزي

أهدى نجم ليفربول محمد صلاح، فريقه التقدم بمواجهته مع مضيفه مانشستر يونايتد مساء الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1، عندما سجل صلاح هدفه في الدقيقة 45+2، عندما تابع تسديدة زميله داروين نونيز التي ارتدت من الحارس أندريه أونانا.

ووفقا لم ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، سجل صلاح 13 هدفا في 14 مباراة أمام مانشستر يونايتد.

وأضافت الشبكة أنه لا يوجد لاعب واحد سجل أهدافا أكثر أمام فريق واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن انضم صلاح إلى ليفربول، علما بأن هاري كين أحرز 13 هدفا لتوتنهام أمام إيفرتون في الفترة ذاتها.

من ناحيتها، ذكرت شبكة "سكواوكا"، أن صلاح بات أول لاعب في التاريخ يهز الشباك في 5 مباريات متتالية على أرض مانشستر يونايتد.