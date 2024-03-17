موهبة برشلونة.. تشافي يحذر من تكرار سيناريو بيدري

حذر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، من حرق أحد المواهب الشابة بالفريق بنفس السيناريو الذي حدث مع بيدري جونزاليس.

وعانى بيدري من إصابات متعددة بعدما تم انتهاكه بدنيًا في موسم الأول مع برشلونة، حيث خاض 73 مباراة ما بين برشلونة ومنتخبي إسبانيا الأولمبي والأول، دون الحصول على راحة.

وبحسب شبكة "فوتبول إسبانيا"، فإن تشافي حذر من تكرار نفس السيناريو مع المدافع باو كوبارسي (17 عامًا)، خاصة أنه (تشافي) لن يكون على رأس الجهاز الفني للبارسا في الموسم المقبل.

وأعلن تشافي رحيله عن تدريب برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري، في أعقاب خسارة بطولتي كأس السوبر الإسباني وكأس إسبانيا.

وصعد تشافي كوبارسي هذا الموسم، وخاض اللاعب الشاب 12 مباراة مع برشلونة حتى الآن، كان آخرهم مباراة نابولي التي حصل فيها على جائزة رجل المباراة.

وقال تشافي تعليقا على استدعاء كوبارسي للمنتخب الأول: "آمل ألا يتكرر ما حدث مع بيدري مع كوبارسي".

وأضاف: "ليس هناك حاجة لوضع نفسه في هذا السيناريو السلبي، نحن جميعا سعداء به، وبشجاعة دي لا فوينتي لاستدعائه".

وختم: "أنا سعيد جدا من أجل باو، لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء عما سيحدث، لأنني لست من يقرر ما إذا كان سيذهب إلى الأولمبياد أو إلى اليورو".