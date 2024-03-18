لملاقاة أستراليا ببطولة غرب آسيا.. منتخب الشباب يواصل التحضير في السعودية

السومرية نيوز – رياضة



شرع منتخبنا الشبابي لكرة القدم، مساء أمس الأحد، بإجراء أولى وحداته التدريبيَّة في مدينة الإحساء السعودية استعداداً لملاقاة منتخب أستراليا الأولمبي بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة غرب آسيا التي تحتضنها السعودية للفترة من العشرين وتستمر لغاية السادس والعشرين من آذار الحالي.



ووصل وفد منتخب الشباب صباح أمس إلى مدينة الدمام السعودية، ومنها توجه بالباص إلى مدينة الاحساء التي ستضيف البطولة قاطعاً مسافة تقدر بساعتين تقريباً.



وقرّر الجهاز الفني منح اللاعبين ساعات قليلة من الراحة لإزالة أعباء ساعات السفر الطويلة، ومن ثم أقيمت تدريبات جماعية خفيفة تركزت على الجري الخفيف وتناقل الكرات ما بين اللاعبين.

وأشرف على تدريبات الأمس المدرب المساعد حسان تركي وبقية أعضاء الجهاز الفني، بينما غاب المدرب عماد محمد، لكنَّ المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها (الصباح) تُفيد بأنَّ المدرب عماد محمد سيصل إلى السعودية صباح اليوم الاثنين وسط مساع كبيرة يبذلها حالياً اتحاد كرة القدم من أجل السماح له بقيادة المنتخب في بطولة غرب آسيا التي لا تندرج ضمن الاستحقاقات الرسمية التابعة للاتحادين الدولي والآسيوي.



ويشارك في المسابقة الحالية لبطولة غرب آسيا ثمانية منتخبات هي السعودية والأردن والعراق والإمارات، إضافة إلى منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة وجهت لهم للمشاركة في هذه النسخة.

وخلال القرعة تم توزيع المنتخبات بين أربع مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة، يتقابلان بمباراة واحدة بالدور الأول، ثم ينتقل الفائز منهما إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، إضافة إلى ذلك ستقام مواجهتان، واحدة لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، والأخرى للسابع والثامن.



وحرص اتحاد غرب آسيا على تطبيق هذا النظام في البطولة لغرض توفير أكبر عدد ممكن من المباريات أمام المنتخبات المشاركة.