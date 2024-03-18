الهدف "أولمبياد باريس".. علي جاسم يبدي استعداده لتمثيل الأولمبي العراقي

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ويحضر جاسم في البصرة مع معسكر المنتخب العراقي الأول، استعدادًا لمواجهة الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وقال جاسم، إن "المنتخب العراقي الأول تنتظره مباراتان مهمتان أمام الفلبين في التصفيات المزدوجة، التي نتطلع من خلالها إلى تحقيق الفوز، من أجل ضمان التأهل للدور الثاني من التصفيات، وإسعاد الجماهير العراقية التي تنتظر هذا الفوز بفارغ الصبر".وأضاف جاسم أن "الجمهور العراقي وفي للمنتخب الوطني، ويحضر في كل مكان سواءً في البصرة أو أي مكان آخر، وهو يهتف بصوت واحد لدعم العراق.. هذا الأمر يحفزنا كثيرًا، وسيدفعنا بقوة إلى الأمام لنحقق الفوز ذهابًا وإيابًا، وحسم الأمور مبكرًا"، بحسبوعن فرص تمثيله منتخب العراق الأولمبي تحت 23 عامًا، أكد جاسم قائلًا: "أنا ألعب من أجل شعار بلدي العراق، سواء مع المنتخب العراقي أو الأولمبي، سأكون متاحًا لأي المنتخبين يسمح سني بالحضور معه.. أشعر بفخر كبير وأنا أمثل المنتخب العراقي، وأنا أتشرف بهذا الأمر، وعائلتي سعيدة جدًّا بما أقوم به وما أقدمه للمنتخب.. هذا الأمر لن يتغير طالما أنا مستعد وجاهز لخوض المباريات".وأكمل جاسم أن: "مسألة وجودي مع المنتخب الأولمبي العراقي لم تُحسَم حتى اللحظة، لا أعلم إن كان المدرب راضي شنيشل طرح اسمي أم لا، لكن ما أعرفه جيدًا هو أنني أتشرف بهذا الأمر كثيرًا. أتمنى أن أسهم بفوز المنتخب العراقي الأولمبي، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وأعتقد أن هذا الأمر يشكل حافزًا مغريًا لأي لاعب".وتحدث جاسم عما إذا كان سيشعر بالإرهاق في حال مثّل المنتخبين الأول والأولمبي تواليًا، أكد جاسم قائلًا: "كرة القدم مهنة أي لاعب، بالتالي يتوجب عليه أن يحافظ على نفسه بدنيًّا ونفسيًّا، الحمد لله أنا أسير وفق تدريبات وجداول منتظمة، كي أبقى محافظًا على لياقتي البدنية".وبالتزامن مع معسكر المنتخب العراقي الأول، يدخل المنتخب الأولمبي العراقي في معسكر تدريبي يجرى حاليًّا في البصرة، إذ يستمر لغاية الـ27 من شهر مارس/ آذار الحالي.ويلعب منتخب العراق الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عامًا بالمجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السعودية وتايلاند وطاجيكستان.