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"أسود الرافدين" مطالبين بالسير على نهج كأس آسيا.. بماذا نصح كاساس اللاعبين؟

رياضة

2024-03-18 | 05:04
&quot;أسود الرافدين&quot; مطالبين بالسير على نهج كأس آسيا.. بماذا نصح كاساس اللاعبين؟
1,171 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

وجّه مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، طلبًا خاصًا للاعبيه قبل مواجهة الفلبين، المقررة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتحدث كاساس إلى لاعبيه في أول حصة تدريبية بمدينة البصرة، وطالبهم بشكل خاص بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الفليبين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل من التصفيات، للمضي قدمًا في حلم التأهل إلى المونديال.

مطالبة منتخب العراق بالسير على نهج كأس آسيا الأخيرة
كما أنّ مدرب "أسود الرافدين" أبلغ اللاعبين بضرورة استمرار العمل، والظهور بمستويات لائقة بالمنتخب العراقي، لإكمال ما بدأه أسود الرافدين في كأس آسيا، إذ شدد المدرب على ضرورة لعب الكرة القصيرة، وتطبيق جميع الواجبات والخطط التي يضعها المدرب، لمواصلة المشوار الناجح في التصفيات.

وكاساس سيتحدث أيضًا إلى اللاعبين المحترفين الذين لم يتسنَ لهم الحضور في الحصة التدريبية الأولى، إذ يحاول المدرب إيصال جميع أفكاره إلى اللاعبين، كي يكون الجميع على دراية بأهداف منتخب العراق في المرحلة المقبلة، وأهمها التأهل إلى كأس العالم، بحسب winwin.

ويفكر كاساس كثيرًا بمواجهة الفلبين، خاصة وأن الفريق الذي سيواجهه سيكون مغايرًا عن الذي لعب المباراتين أمام فيتنام وإندونيسيا، خاصة بعد تعاقد الاتحاد الفلبيني مع المدرب توم سينتفيت، الذي قام بدوره بتوجيه دعوة لعدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، وبالتالي سيكون صعبًا على كاساس مراقبة خطة ومستويات اللاعبين الجدد في الفريق المنافس.

وباشر المنتخب العراقي تدريباته، مساء السبت، في ملاعب التدريب الخاصة بالمدينة الرياضيّة في البصرة، بمشاركة 14 لاعبًا هم: جلال حسن، وأحمد باسل، ومحمد صالح، وأمير العماري، وحسن عبد الكريم، وزيد تحسين، ومهند علي، وعبد الرزاق قاسم، وضرغام إسماعيل، ومصطفى سعدون، وعلي جاسم، ولؤي العاني، وسعد ناطق، ومناف يونس.

ووصل إلى معسكر "الأسود"، أمس الأحد، كل من منتظر ماجد، وأسامة رشيد، وريبين سولاقا، وأحمد ياسين، إضافة إلى أيمن حسين وإبراهيم بايش، في حين سيلتحق اليوم الإثنين كلّ من ميرخاس دوسكي، ويوسف الأمين، وصفاء هادي، وبشار رسن، وسيكون فرانس ضياء، وحسين علي، وزيدان إقبال، آخر الواصلين يوم الثلاثاء.
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