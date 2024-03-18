أبرزها يامال.. 8 أسباب وراء استفاقة لاعبي برشلونة

وفيما يلي ثمانية أسباب حول استفاقة البارسا:1- ظهور باو كوبارسييبلغ من العمر 17 عاما فقط، وقد شارك في 11 مباراة مع الفريق الأول، منها واحدة في دوري أبطال أوروبا، ويبدو أنه كما لو كان يلعب في الفريق منذ مدة طويلة.تمريراته متقنة ويملك رؤية جيدة للمباراة ونقل رائع للكرة.2- سجل مميزأعلن ذلك نهاية يناير/كانون أول الماضي، بعد الفوز 3-5 أمام فياريال. منذ ذلك الحين، لعب برشلونة عشر مباريات، فاز في سبع منها وتعادل في 3.تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا وصعد إلى المركز الثاني في الدوري.3- ليفاندوفسكي المذهل في 2024سجل البولندي، الذي لم يبدأ الموسم بشكل جيد، 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة منذ بداية عام 2024.وسجل في مرمى نابولي، هدف التأهل إلى ربع نهائي التشامبيونز ليج، وكذلك في سيفيتاس ميتروبوليتانو، حيث صنع أيضا هدفين لكل من جواو فيليكس وفيرمين.4- أندرياس كريستنسن وتغيير مركزهما حاول تشافي تحقيقه في الماضي مع إيريك جارسيا، وهو تحويل قلب الدفاع إلى لاعب خط وسط، دون نجاح في الماضي، حققه مع الدنماركي، الذي يلعب الآن في هذا المركز وأدى إلى توازن الفريق.5- قيمة جوندوجانعلى الرغم من أنه يلعب بمفرده دور صانع اللعب، بسبب غياب دي يونج وبيدري، إلا أن الألماني أصبح يصنع الفارق. لديه خمسة أهداف وعشر تمريرات حاسمة وهو أحد أكثر اللاعبين حسما، خاصة عندما يلعب بالقرب من منطقة الجزاء.6- لماذا يلعب برشلونة بشكل أفضل بدون دي يونج وبيدري، وهما من أفضل لاعبيه؟إنها واحدة من الأمور غير المفهومة في هذا الموسم. ففي الوقت الذي كان يترنح فيه برشلونة، فقد تشافي هرنانديز اللاعبين للإصابة. لكن الفريق أخذ في التحسن مع الاعتماد على فيرمين ومنح دور أكبر لسيرجي روبرتو.7- لامين يامال وفيرمينكان اللاعب الشاب لامين يامال هو محور الحديث عن بزوغ موهبة جديدة في برشلونة حتى ظهور كوبارسي.سجل يامال ستة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة هذا الموسم، حيث حطم جميع الأرقام القياسية. لكن فيرمين استغل الفرصة التي أتيحت له بسبب إصابة جافي ودي يونج وبيدري وسجل في آخر مباراتين: نابولي وأتلتيكو مدريد.8- التحسن الدفاعي وتير شتيجنبعد أن حقق برشلونة لقب الدوري الموسم الماضي بفضل قوة دفاعه، فقدت كتيبة تشافي هذه الميزة في الموسم الحالي. لكن الآن، عندما حانت لحظة الحقيقة، عادت أفضل نسخة دفاعية للفريق الكتالوني مع عودة حارس المرمى تير شتيجن الرائعة الذي خاض 403 دقائق دون أن تهتز شباكه بأي هدف في الليجا.