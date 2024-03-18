عقوبة خصم جديدة تضع فريقاً بالدوري الإنجليزي بمنطقة الهبوط

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي خصم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام فورست لمخالفة قواعد الربحية والاستدامة لموسم 2022-2023.وتبيَّن أن نوتنغهام فورست انتهك لوائح الربحية والاستدامة في الدوري، والتي تسمح عادة للأندية بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.وصدرت العقوبة من قبل لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة أشخاص عقب جلسة استماع هذا الشهر.وأدى ذلك إلى سقوط نوتنغهام فورست في منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل شهرين من نهاية الموسم.ليتراجع الفريق، الذي يديره نونو إسبيريتو سانتو، من المركز 17 إلى المركز 18 في جدول الترتيب، وهو أحد مراكز الهبوط الثلاثة في الدوري الإنجليزي.وبات نوتنغهام فورست يملك حاليا 21 نقطة قبل تسع مباريات متبقية في البريميرليغ، ونتيجة لذلك خرج لوتون برصيد 22 نقطة من منطقة الهبوط.يذكر أن إيفرتون سبق أن تعرض لنفس العقوبة، حيث تم خصم 10 نقاط من رصيده، قبل أن يتم تقليصها إلى 4 نقاط فقط بعد تقدمه باستئناف.