برشلونة يضع عينه على أحد نجوم الدوري الإيطالي

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي الكشافة في برشلونة، يتابعون الصربي لازار ساماردزيتش، لاعب وسط أودينيزي، استعدادا لضمه في الصيف المقبل.ويعد ساماردزيتش أحد الصفقات المفضلة لدى إنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده مع أودينيزي 35 مليون يورو.وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام برشلونة بضم ساماردزيتش ليس جديدا، بل سبق أن حاول البارسا ضمه عندما كان في هرتا برلين، لكنه خسر الصفقة لحساب لايبزيج.ولم ينجح ساماردزيتش في إثبات نفسه بالدوري الألماني، ثم انتقل إلى أودينيزي مقابل 3 ملايين يورو، لينفجر في الكالتشيو ويصبح أحد أطماع الأندية الكبرى في أوروبا.