حسان تركي عن المشاركة في غرب آسيا: تحضير للاستحقاقات المقبلة

وقال تركي في المؤتمرِ الصحفيّ للمدربين الذي يسبق انطلاقَ البطولة: "مشاركتنا تأتي للفائدةِ الفنيّة كوننا نلعبُ بتشكيلةٍ من لاعبي أعمار 18 و 19 عاماً، فيما تشارك المنتخباتُ الأخرى بمنتخباتها الأولمبية لأعمار دون 23 عاماً".واضاف: "فرصةٌ ايجابيةٌ أن نشتركَ ونحتكَ في الميدانِ أمام منتخباتٍ قويةٍ، ومواجهتنا أمام منتخبِ أستراليا الأولمبيّ ستكون محطةَ تحضير للاستحقاقاتِ الخارجيّة المرتقبة".وأوضح تركي: "ستكون بطولةُ غرب آسيا الخامسة فرصةً للاستعدادِ بشكلٍ جيدٍ للمشاركات المُقبلة التي تنتظرنا، خاصة أن أغلبَ لاعبي منتخب الشباب الحالي من تولد عامي 2005 و 2006 مع تطعيمهم بلاعبي منتخب الشباب السابق".واختتم حسان تركي حديثه بالقول: "نطمح أن نقدمَ الأفضلَ في البطولة".ويواجه منتخبُ الشباب في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ الأربعاء منتخبَ أستراليا الأولمبيّ في ملعبِ عبد الله بن جلوي بمدينةِ الاحساء السعودية.وتجري منافساتُ البطولة بطريقةِ خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ويلعب الخاسرُ مباراة تحديد المراكز من الخامس لغاية الثامن.