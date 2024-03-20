اليوم.. منتخب الشباب يفتتح مشواره في منافسات غرب آسيا بملاقاة أستراليا

وأجرى منتخبنا الشبابي وحدتين تدريبيتين في السعودية بقيادة مدربه حسان تركي وجهازه المساعد، بعد تعذر إشراف المدرب عماد محمد على الفريق نتيجة العقوبة التي أصدرها بحقه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق.وتمثل المشاركة الحالية في البطولة بنظامها الجديد فرصة كبيرة ومحطة إعداد مهمة لمنتخبنا الشبابي الذي تنتظره استحقاقات عديدة في الفترة المقبلة أبرزها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا.وحرص اتحاد غرب آسيا على تطبيق نظام مغاير في النسخة الحالية لغرض توفير أكبر عدد ممكن للمباريات أمام المنتخبات المشاركة، عبر توزيع المنتخبات الثمانية بين أربع مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة، يتقابلان بمباراة واحدة بالدور الأول، ثم ينتقل الفائز منهما إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، وعلى أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، إضافة إلى ذلك ستقام مواجهتان، واحدة لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، والأخرى للسابع والثامن.يشار إلى أنَّ اللاعبين الذين انتظموا في تحضيرات المنتخب هم كل من وسام علي حميد، ليث ساجد قاسم، سجاد محمد نايف، سيف فراس، محمد غالب، موسى علاء، سجاد محمد فاضل، علي كريم، سجاد محمد مهدي، حسين فاهم، مسلم موسى فياض، علي صادق محمود، حيدر عبد الكريم توفيق، ليث ضياء، علي مخلد، هلكورد قيس جعفر، كرار جعفر، مصطفى نواف زكي، عباس ماجد كعيم، أحمد جاسم لعيبي، علي أكبر طاهر، مؤمل محمود ياسر، مصطفى قابيل مصطفى وأموري فيصل وعلي حيدر.