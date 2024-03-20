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وفد المنتخب الفلبيني يصل الى البصرة (صور)
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السومرية نيوز – رياضة
وصل صباح اليوم الأربعاء، وفد المنتخب الفلبيني إلى مطار البصرة لخوض مباراته أمام المنتخب الوطنيّ العراقي يوم غد الخميس في ملعب البصرة الدوليّ في الساعة العاشرة ليلاً، ضمن التصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
الاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوفد الفلبيني وصل صباح اليوم الى مطار البصرة، وكان في استقباله رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والأمين العام للاتحاد محمد فرحان".
يدخل المنتخب العراقي اللقاء وهو في صدارة المجموعة السادسة من التصفيات برصيد 6 نقاط، حيث فاز في الجولتين السابقتين على فيتنام الوصيف برصيد 3 نقاط، وإندونيسيا متذيل المجموعة بنقطة واحدة بالتساوي مع المنتخب الفلبيني.
وقد تكون هذه المباراة هي بوابة التأهل الرسمي لكأس آسيا 2027 والدور القادم من تصفيات كأس العالم 2026، فالفوز سيصل بأسود الرافدين للنقطة التاسعة، وهو ما سيوسع الفارق بينه وبين منافسيه، خاصةً في حال تعثر فيتنام الوصيف.
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