العراق بالأبيض في مواجهة الأزرق الفلبيني غداً

وذكر بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللقاء حضره مشرف المباراة الماليزي موثاهي كيانا والمنسق الأمني الآسيويّ إسماعيل تيفين و مراقب الحكام السعودي يوسف رستم، ومثّل الجانب العراقيّ كل من المدير الإداري للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطني ومدير التجهيزات حقي إبراهيم و المنسق الإعلامي محمد عماد".وتم التداول في المؤتمرِ الفنيّ "بالجوانب اللوجستية والأمنية و الطبية والإعلامية التي تخص المباراةَ التي سيحتضنها ملعب البصرة الدولي مساء يوم غد الخميس في الساعة العاشرة 22:00".وتقرر، وفق البيان، أن "يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل وسيكون اللون الأصفر لحراسه، بينما يرتدي منتخب الفلبين الطقم الأزرق الكامل وحراسه بالقميص البرتقالي والسروال الأسود. أما طقمُ الحكام فسيكون باللون الأسود".