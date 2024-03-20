كاساس قبيل مواجهة الفلبين: المباراة بوابة التأهل إلى المرحلة المقبلة

وقال كاساس في مستهل المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين عن "آخر استعدادات أسود الرافدين قبل مواجهةِ الغد، مشيراً الى أهمية المباراة، وأنها ستكون فرصةً وخطوة مهمةً نحو التأهل إلى المرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم".وأضاف: "المنافس مبهمٌ بالنسبة لنا ومدربهم جديد، إضافة إلى استدعاء عدد كبير من اللاعبين المحترفين الجدد، لذلك نحن لا نعرف الكثير عنهم، وهنا تكمن صعوبة المباراة".وأكد كاساس، في المؤتمر الصحفي، أنه "حريص على العمل بجد من أجل أن يكون هناك منتخب يكون فيه الجمهور العراقي فخوراً به".و عن غياب المهاجم أيمن حسين عن المباراة و علي الحمادي، ومدى تأثر خط الهجوم بذلك، قال كاساس: "لا اعتقد توجد لدينا مشكلة في الجانب الهجومي، لدينا عدد كافٍ من اللاعبين بتواجد أحمد ياسين الذي يلعب مهاجماً مع فريق وكذلك قدرة علي جاسم، إضافةً الى تواجد مهند علي، و الأهم من كل ذلك هو أن يكون الفريق متناسقاً".وأكد كاساس على "غياب محترف سلوفاكو التشيكي ميرخاس دوسكي بسبب تعرضه الى إصابة طفيفة لكن الأهم من كل ذلك هو أن يؤكد اللاعبون رغبتهم في التواجد و الحضور وإبداء مسؤولياتهم مع المنتخب الوطني، و ربما قد يكون جاهزاً ونكون بحاجة له في مباراة الإياب".وأوضح كاساس فيما يتعلق بالمنظومة الدفاعية للمنتخب الوطني بأنها "لا تخص المدافعين وحدهم بل الفريق بأكمله هو المسؤول، و اللوم ليس على المدافعين فحسب، بل أن الدفاع يبدأ من الخطوط الأمامية، وأحياناً عدم الالتزام بالواجبات يؤثر على المنظومة جميعها، كما أن الفريق الذي يتمتع بأسلوب هجومي و رغبته في التسجيل غالباً ما تكون هناك أخطاء مرتكبة في الثلث الدفاعي ".وأشار كاساس إلى أن "أبواب المنتخب الوطني تبقى مفتوحةً دائماً لتواجد أي لاعب، و نحن نتابع الدوري العراقي، و يبذل فريق عملنا جهوداً استثنائية في التحليل، و غايتنا أن تكون مهمة اختيار القائمة النهائية صعبة وليست سهلة من خلال تواجد العديد من الخيارات في انتقاء القائمة".