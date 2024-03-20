ريال مدريد: جراحة جديدة لـ كورتوا

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع لاعبنا تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة اليوم، بسبب تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد".وأضاف: "سيبدأ كورتوا عملية تعافيه في الأيام المقبلة".وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كورتوا، غادر مران الريال أمس الثلاثاء، وهو يبكي، بعد شعوره بألم شديد في الركبة.وأوضحت الصحيفة، أن إصابة كورتوا ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين جديدين، ما يعني انتهاء موسمه عمليا.وعاد كورتوا مؤخرا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، إثر تعافيه من جراحة أجراها بعد إصابته في الرباط الصليبي، قبل بداية الموسم الجاري.