لخلافة كلوب.. ليفربول يفصح عن اسم مديره الرياضي الجديد

وسيبدأ هيوز (44 عاما) مهامه في ليفربول في الأول من يونيو المقبل، بعدما ترك منصبه كمدير رياضي في بورنموث بداية الشهر الحالي.وكان ليفربول أعلن في 12 مارس الحالي، عودة مايكل إدواردز في منصب الرئيس التنفيذي بعدما سبق أن أمضى أكثر من عقد في ملعب "أنفيلد" كمدير للأداء ومدير رياضي، قبل رحيله في عام 2022.وتربط إدوارز وهيوز علاقة احترافية وشخصية لأكثر من 20 عاما، وسبق أن عملا معا في فترة لعب الأخير مع بورتسموث.ويحتل ليفربول راهنا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف أرسنال بفارق الأهداف وأمام مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطة، في الموسم الأخير للمدرب كلوب الذي أعلن مطلع العام الحالي أنه سيترك منصبه مع نهاية الموسم الجاري.وينافس ليفربول في جبهتين حاليا: الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك بعد فوزه بكأس الرابطة على حساب تشيلسي 1-0 بعد التمديد، وخروجه من كأس إنجلترا في ربع النهائي على يد مانشستر يونايتد 3-4 بعد التمديد أيضا.