الكشف عن مفاجأة بعد الإفراج عن ألفيس

وكانت محكمة برشلونة قد قضت، في وقت سابق اليوم، بالإفراج المشروط عن ألفيس في قضية الاغتصاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ألفيس لجأ إلى والد نيمار من أجل الحصول على أموال الكفالة التي ساعدته على إتمام إجراءات الخروج من السجن.وكشفت مصادر قريبة من ألفيس أن والد نيمار قد من منح لاعب برشلونة السابق 150 ألف يورو من أجل منحها للضحية.ويعاني ألفيس من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.وجاء قرار الإفراج رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن ما يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.وكانت المحكمة قد اشترطت حضور ألفيس لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.