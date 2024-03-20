عرض أخير أمام ديفيز لتجديد العقد مع البايرن

وأضاف إيبرل لمجلة "سبورت بيلد" الألمانية يوم الأربعاء "أستطيع أن أقول إننا قدمنا لألفونسو عرضا واقعيا ومقدرا للغاية. وفي مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا".وينتهي عقد ديفيز مع بايرن في نهاية الموسم المقبل، ما يعني أن الفريق البافاري قد يفقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في عام 2025 دون الحصول على عائد مادي إذا قرر عدم التمديد.ولكن يحق لبايرن ميونخ طلب مقابل مادي إذا رحل ديفيز عن النادي في نهاية هذا الموسم.وألمحت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن ديفيز توصل بالفعل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن الانتقال إلى صفوفه، لكن إيبرل قال إن متصدر الدوري الإسباني لم يتواصل معه.ولعب ديفيز، الذي سجل 15 هدفا في 45 مباراة مع منتخب كندا، 127 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن.وكان ديفيز، وهو كندي من أصول غانية، انضم إلى بايرن في يناير عام 2019 بعد أن وافق النادي البافاري على صفقة انتقال بقيمة تصل إلى 22 مليون دولار مع فانكوفر وايتكابس.