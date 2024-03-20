مبابي يحذر هنري بشأن ريال مدريد

وجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تحذيرا إلى تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا الأولمبي.

وسبق أن ذكرت تقارير فرنسية أن هنري يرفض الاستسلام أمام فكرة غياب مبابي عن المشاركة في الأولمبياد.

وأضافت: "لم يفقد هنري الأمل في مشاركة مبابي بالأولمبياد، رغم الخطاب الرسمي الذي أرسله ريال مدريد، وينوي التواصل مجددا مع قادة الميرنجي لإقناعهم بالتراجع عن موقفهم".

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، دارت مناقشة بين مبابي وهنري مؤخرا بشأن المشاركة في الأولمبياد.

وقال مبابي لهنري: "لولا اليورو، كان من الممكن أن يتركوني، لكن بهذه الطريقة مستحيل... لقد تحدثت معهم بالفعل عن الأمر".

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مبابي طلب من هنري عدم الإصرار على الحديث عن احتمالية مشاركته في الأولمبياد.

وذكرت "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، وضع قاعدة داخل النادي بأنه لن يجمع أي لاعب بين المشاركة في اليورو والأولمبياد خلال الصيف المقبل.

وأوضحت أن مبابي بدأ بالفعل بالتكيف مع سياسات ريال مدريد، لأنه إذا لم يفعل ذلك، ستنشأ أجواء سيئة ضده داخل فريق كارلو أنشيلوتي.