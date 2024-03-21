استاد البصرة الدولي مسرحاً لمباراة العراق والفلبين اليوم

يدخل المنتخب العراقي اللقاء وهو في صدارة المجموعة السادسة من التصفيات برصيد 6 نقاط، حيث فاز في الجولتين السابقتين على فيتنام الوصيف برصيد 3 نقاط، وإندونيسيا متذيل المجموعة بنقطة واحدة بالتساوي مع المنتخب الفلبيني.وقد تكون هذه المباراة هي بوابة التأهل الرسمي لكأس آسيا 2027 والدور القادم من تصفيات كأس العالم 2026، فالفوز سيصل بأسود الرافدين للنقطة التاسعة، وهو ما سيوسع الفارق بينه وبين منافسيه، خاصةً في حال تعثر فيتنام الوصيف.ويأمل المنتخب استغلال المدّ الجماهيري الكبير الذي سيحضر من مختلف محافظات ومدن البلاد لتقديم الدعم والمؤازرة بغية مواصلة المشوار الناجح وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للاقتراب خطوة كبيرة من انتزاع بطاقة التأهل عن المجموعة إلى الدور اللاحق.ووفقاً للمعطيات الفنية، تبدو كفة "أسود الرافدين" هي الأرجح لاجتياز نظيره الفلبيني، عطفاً على الفوارق الكبيرة بين البلدين، إذ يصنف العراق كأحد أبرز الأقطاب في القارة الصفراء، بينما يكافح المنتخب الضيف من أجل عدم اتساع الهوة التي تفصله عن كبار آسيا.وسيحاول الجهاز الفني بقيادة الإسباني خيسوس كاساس اختيار توليفة منسجمة من اللاعبين قادرة على تطبيق أفكاره داخل أرضية الميدان، لكن ذلك ليس بالأمر اليسير لاسيما أنَّ القائمة الحالية شهدت تواجد تسعة لاعبين جدد لم يكونوا متواجدين في نهائيات آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر وتوج بلقبها المنتخب المضيف.