السيتي وتشيلسي يواجهان خطر الطرد من الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، يواجه السيتي وتشيلسي خطر الطرد من البريميرليغ، إذا ثبتت إدانتهما بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.وأوضحت الصحيفة أن السيتي يواجه 115 تهمة من المسؤولين القانونيين للدوري الإنجليزي في فبراير 2023، ومن المتوقع أن تبدأ لجنة مستقلة النظر في القضية خلال الفترة المقبلة.وأفادت بأن تشيلسي لم يتم توجيه التهمة الرسمية له بعد، لكن تم الإبلاغ في الصيف الماضي، أنه ارتكب مخالفات مالية خلال حقبة المالك السابق رومان إبراهيموفيتش، الذي قدم مدفوعات لوكلاء من حسابات لم تمر عبر الدفاتر الرسمية للنادي.وكشفت الصحيفة البريطانية أن أحدث الحسابات المالية لتشيلسي أظهرت أنه تم وضع 150 مليون جنيه إسترليني جانبا، عندما اشترى تود بويلي النادي، لتغطية التكاليف القانونية المحتملة.وذكرت "ذا صن" أنه تم تحذير عملاقي البريميرليغ أنهما قد يواجهان العقوبة القصوى الآن من قبل اللجنة التي خصمت 4 نقاط من رصيد نوتنغهام فورست هذا الأسبوع.وتتراوح العقوبات من التحذير وخصم النقاط وحتى الطرد من الدوري الإنجليزي، وإذا ثبتت التهم الموجهة إلى الناديين فإنهما أقرب إلى التعرض للعقوبة القصوى.