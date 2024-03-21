قائمة بأغلى اللاعبين "قيمة سوقية" في قائمة كاساس لمواجهة الفلبين

السومرية نيوز – رياضة



يستعد المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم لوضع آخر اللمسات على استعداداته لمواجهة الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.







وبحسبwinwin، نستعرض قائمة بأغلى أسعار 5 لاعبين عراقيين في قائمة "أسود الرافدين" لمواجهتي الفلبين على النحو التالي:



*إقبال وماجد الأغلى في قائمة منتخب العراق

يعدّ المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي واللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، زيدان إقبال، أغلى لاعب في قائمة منتخب العراق التي ستخوض مواجهتي الفلبين، إذ تبلغ قيمته التسويقية مليون يورو.



إقبال، البالغ 20 عامًا شارك مع أوتريخت في 9 مباريات هذا الموسم ما بين أساسي واحتياطي، اللاعب حافظ على سعره في سوق الانتقالات وربما يزداد في المرحلة المقبلة في حال استمر بأدائه التصاعدي.



ومن المؤمل أن يشارك إقبال في التشكيلة الأساسية لمواجهتي الفلبين، كونه يحظى باهتمام كبير من قبل المدرب الإسباني خيسوس كاساس. ويواجه منتخب العراق نظيره الفلبيني في مناسبتين، الأولى اليوم الخميس 21 مارس/آذار المقبل على ملعب البصرة الدولي والثانية في 26 من الشهر ذاته في معقل "خوسي ريزال ميموريال ستاديوم".وبحسبwinwin، نستعرض قائمة بأغلى أسعار 5 لاعبين عراقيين في قائمة "أسود الرافدين" لمواجهتي الفلبين على النحو التالي:يعدّ المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي واللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، زيدان إقبال، أغلى لاعب في قائمة منتخب العراق التي ستخوض مواجهتي الفلبين، إذ تبلغ قيمته التسويقية مليون يورو.إقبال، البالغ 20 عامًا شارك مع أوتريخت في 9 مباريات هذا الموسم ما بين أساسي واحتياطي، اللاعب حافظ على سعره في سوق الانتقالات وربما يزداد في المرحلة المقبلة في حال استمر بأدائه التصاعدي.ومن المؤمل أن يشارك إقبال في التشكيلة الأساسية لمواجهتي الفلبين، كونه يحظى باهتمام كبير من قبل المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

بدوره، الجناح المحترف في صفوف هاماربي السويدي منتظر ماجد، يشارك إقبال صدارة أغلى لاعبي منتخب العراق في قائمة مباراتي الفلبين، إذ تبلغ قيمته أيضًا مليون يورو.



ماجد الذي انضم مؤخرًا إلى المنتخب العراقي ومثله في مباراتين فقط، يسعى هو الآخر إلى شق طريقه بعيدًا عن السويد؛ إذ تلقى مجموعة عروض من أندية أوروبية للظفر بخدماته، حسب الصحافة السويدية.



ماجد ذو الـ18 عامًا فقط، يتطلع للعب في البصرة لأول مرة بمواجهة الفلبين بعد غد الخميس أمام أكثر من 65 ألف متفرج وربما سيحظى بعدة دقائق للعب في المباراة.



*أمير العماري

المحترف في صفوف هالمستاد السويدي أمير العماري، تبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو، وسبق له أن مثّل عدة أندية في السويد من بينها غوتبيرغ وميالبي.



العماري ذو الـ26 عامًا ربما سيبحث عن فريق جديد في الانتقالات الصيفية المقبلة، ويمتلك مع منتخب العراق 18 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا، إذ يعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.



وقد يبقى العماري في فريقه هالمستاد الموسم المقبل، لكن في الوقت ذاته يتطلع لسلك طريق أفضل حتى إن كان خارج الفريق.



*بشار رسن

يعد لاعب المرخية القطري بشار رسن، من بين أغلى اللاعبين في العراق، إذ تبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو، رسن البالغ من العمر 27 عامًا سبق له أن خاض 50 مباراة دولية مع منتخب العراق؛ إذ يمتلك الخبرة الدولية الكافية، التي مكنته من الحضور مع المنتخب العراقي منذ عام 2014.

ومن المؤمل أن يحسم رسن وجهته المقبلة بعد نهاية إعارته إلى المرخية من قطر القطري، إذ تشير التوقعات إلى انتقاله للقوة الجوية العراقي في الصيف المقبل.



*أيمن حسين

هداف منتخب العراق في كأس آسيا 2023، أيمن حسين، بلغت قيمته السوقية 600 ألف يورو وقد يتصاعد المبلغ في حال انتقل لفريق آخر غير القوة الجوية في الصيف المقبل.



أيمن حسين يبلغ من العمر 27 عامًا وسبق أن لعب للمنتخب العراقي في 71 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا كان آخرها هدفه في مرمى الأردن بكأس آسيا ليطرد بعدها بسبب تأخر وقت الاحتفال حسب الاتحاد الآسيوي.



مهاجم منتخب العراق يمتلك عدة عروض آسيوية وعربية وربما سيحسم وجهته المقبلة في الصيف المقبل بعد اختيار العرض الأنسب.



يذكر أنّ اللاعبين إبراهيم بايش وضرغام إسماعيل تبلغ قيمتهما السوقية نحو 600 ألف يورو أيضًا، بينما يأتي بعدهما ميرخاس دوسكي بـ500 ألف يورو.