أستراليا تهزم لبنان بثنائية خلال تصفيات مونديال 2026

وأمام 27 ألف متفرج على ملعب "وسترن سيدني"، افتتح لاعب وسط سانت ميرين الاسكتلندي، كيانو باكوس، باب التسجيل لأستراليا عندما لعب كرة عرضية من الجهة اليمنى، لكنها سلكت طريق المرمى خادعة حارس مرمى لبنان مصطفى مطر.وعزز كاي رولز من تقدم أستراليا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 54، بتسديدة من زاوية ضيقة إلى سقف المرمى.ورفعت أستراليا رصيدها إلى تسع نقاط وتجمد رصيد لبنان عند نقطتين ضمن المجموعة التاسعة التي تشهد لاحقا مواجهة بين فلسطين وبنغلادش على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وإلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.