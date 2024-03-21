العراق يخطف فوزاً مهماً من الفلبين بتصفيات المونديال

حقق المنتخب العراقي، مساء اليوم الخميس، فوزاً مهماً أمام نظيره الفلبيني في تصفيات كأس العالم.

وسجل هدف العراق الوحيد ميمي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة وشهدت حضوراً جماهيراً كبيراً . وبهذا الفوز يرفع المنتخب العراقي رصيده في مجموعته من تصفيات المونديال الى تسع نقاط، وسيلعب مباراة الاياب أمام الفلبين في 26 آذار الحالي.