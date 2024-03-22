"سيشوه غرفة الملابس".. لابورتا يحذر ريال مدريد من صفقة مبابي

ومن المتوقع انتقال الدولي الفرنسي للنادي الملكي في صفقة انتقال حر، بعدما أبلغ سان جيرمان بعزمه على الرحيل بنهاية الموسم.وخلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال لابورتا: "لا أحسد ريال مدريد على صفقة مبابي.. إنه سيشوه غرفة الملابس بكل تأكيد".وأوضح لابورتا مقصده بقوله: "ستضطر لبيع لاعب، أليس كذلك؟ لأنك لن تلعب بكليهما في نفس المركز".ويشير لابورتا بذلك إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يلعب في الجناح الأيسر، وهو المركز المفضل لكيليان مبابي.ويعد فينيسيوس أحد ركائز الميرينجي الرئيسية، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سبق وأن صرح قبل بضعة أشهر بأنه لا ينوي تغيير مركز اللاعب، حتى حال وصول مبابي.كما أكد لابورتا أن المبالغ التي ستدفع للمهاجم الفرنسي ستضر الفريق، مضيفا: "لن تكون الصفقة زهيدة.. ستكون مشكلة".