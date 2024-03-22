خوفا من الأمراض.. إلغاء مباراة في تصفيات كأس العالم 2026

وكان من المقرر إقامة مباراة كوريا الشمالية ضد اليابان في الجولة الرابعة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية.وكانت وكالة "كيودو" الرسمية للأنباء قد ذكرت أن كوريا الشمالية، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع اليابان، قررت عدم استضافة المباراة بسبب مخاوف من الأمراض المعدية في اليابان.وقال الاتحاد القاري في بيان "يأتي القرار، الذي اتُخذ بالتشاور مع الفيفا (الاتحاد الدولي للعبة) وأصحاب المصلحة المعنيين، بعدما أخطر اتحاد الكرة في كوريا الشمالية الاتحاد الآسيوي في 20 مارس/ آذار، بالحاجة لنقل المباراة إلى مكان محايد بسبب ظروف قهرية".وأضاف: "سيحال الأمر الآن إلى اللجان المعنية في الفيفا على أن تعلن المستجدات في الوقت المناسب".وتلعب اليابان وكوريا الشمالية في المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 التي تضم سوريا وميانمار.وتغلبت اليابان 1-0 على كوريا الشمالية في مباراة بالتصفيات أمس الخميس، في طوكيو.ولم تستضف كوريا الشمالية مباراة كرة قدم دولية للرجال في بيونغ يانغ منذ 2019 في تصفيات كأس العالم 2022، والتي انسحبت منها بسبب مخاوف صحية متعلقة بجائحة كوفيد.ومن المقرر أن تستضيف كوريا الشمالية منتخبي سوريا وميانمار في يونيو/ حزيران المقبل في التصفيات.وفي فبراير/ شباط الماضي، أقيمت مباراة في تصفيات بطولة كرة القدم للسيدات بالأولمبياد بين كوريا الشمالية واليابان في السعودية بعدما كانت مقررة فيبيونغ يانغ.