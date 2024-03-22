بعد الفوز "المقلق".. 4 حقائق من انتصار العراق على الفلبين

وتواجه الفريقان على ملعب "البصرة الدولي"، في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات، بحضور أكثر من 65 ألف متفرج في الملعب.وحمل هدف اللقاء الوحيد إمضاء المهاجم مهند علي "ميمي" في الدقيقة الـ84 من عمر المواجهة.*توهج حسين عليالنقطة المضيئة في المنتخب العراقي تجسدت في الظهير الأيمن حسين علي، الذي كان أكثر اللاعبين العراقيين خطورةً منذ الشوط الأول من المباراة؛ إذ حضر اللاعب في كل مكان بالدفاع والوسط والهجوم.المحترف في صفوف هيرنفين الهولندي، استطاع أن يتلاعب بدفاعات المنتخب الفلبيني ويهدد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، وكانت أخطرها في الدقيقة 42 من عمر اللقاء حين ارتطمت كرته بالقائم الأيسر للحارس الفلبيني، كما سدد كرة صاروخية في الشوط الثاني، اعتلت العارضة بقليل في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء.*زيدان يشعل المدرجاتبمجرد دخوله في الدقيقة الـ63 من عمر اللقاء، نجح المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال، في أن يشعل المدرجات في ملعب البصرة الدولي بلمحات مهارية.إقبال حرك خط الوسط وأنعشه في الثلث الأخير من المباراة؛ إذ نجح في تكوين ثنائية ناجحة مع حسين علي، توغل من خلالها إلى منطقة الجزاء، لكن كرته اعتلت المرمى بقليل في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة.*تجديد الثقةبعد جدل وانتقاد لاذع طال لاعب المرخية القطري بشار رسن، جدد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، الثقة باللاعب ودفع به بالتشكيلة الأساسية في المباراة، كي يستغل الزخم والدعم الجماهيري لاستعادة مستوياته السابقة.الثقة لم تُجدَّد برسن فحسب وإنما منح كاساس المدافعين زيد تحسين وضرغام إسماعيل إيّاها، فالأول بعدما سجل هدفًا في مرماه خلال لقاء فيتنام في كأس آسيا "قطر 2024"، منحه المدرب فرصةً جديدةً لاستعادة الثقة، والأمر نفسه انطبق على ضرغام إسماعيل، الذي غاب عن المنتخب العراقي منذ نهاية كأس الخليج خليجي 25.*غياب التفاهم في هجوم المنتخب العراقيمن بين الحقائق البارزة في أداء المنتخب العراقي "غياب التفاهم والتركيز في الثلث الهجومي لأسود الرافدين"؛ إذ كان المنتخب العراقي يصل إلى منطقة جزاء المنتخب الفلبيني لكن من دون فاعلية أو خطورة حقيقية.اللاعبون لم يكونوا منسجمين لعدة أسباب، لعل من بينها عدم تفاهم لاعبي الأجنحة مع المهاجم مهند علي، كون إبراهيم بايش وعلي جاسم اعتادا على اللعب مع أيمن حسين في المنتخب العراقي وفي القوة الجوية، ورغم ذلك نجح ميمي بالتسجيل.وبهذا الفوز، وصل المنتخب العراقي إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد المنتخب الفلبيني عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.