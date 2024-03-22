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الرئيس الفرنسي يتدخل لحسم مصير مبابي

رياضة

2024-03-22 | 09:59
الرئيس الفرنسي يتدخل لحسم مصير مبابي
المصدر:
موقع كووورة
2,647 مشاهدة

يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلف الكواليس لحسم مصير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بشأن قرار شائك.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ماكرون أبدى استعداده الجاد للتدخل من أجل مشاركة مبابي في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام الصيف المقبل في باريس.

وأشارت إلى أن مشاركة كيليان في أولمبياد باريس باتت قضية دولة، ويحاول ماكرون إقناع الأطراف المعنية بمشاركة اللاعب في الأولمبياد.

ونوهت أيضا أن النجم الباريسي صاحب الـ25 عاما يقال أنه سيكون حاملا لعلم فرنسا في حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وما يعقد مشاركة مبابي، أن الأولمبياد خارج الأجندة الدولية للفيفا بخلاف إعلان ريال مدريد رفض مشاركة لاعبيه في هذه المسابقة.

ويبقى مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى النادي المدريدي في الصيف المقبل بصفقة انتقال حر بعدما رفض تجديد تعاقده مع باريس.

من جانبه، أبدى تييري هنري مدرب منتخب فرنسا، رغبته في الاستعانة بالثلاثي "مبابي وجريزمان وجيرو" في قائمة الديوك بأولمبياد باريس.

وأوقعت القرعة المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى التي تضم "أمريكا ونيوزلندا والصاعد من الملحق الآسيوي الأفريقي".
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