لقضاء عقوبة الحبس 9 سنوات.. إيداع روبينيو أحد السجون

وأودع اللاعب الأسبق لنادي ريال مدريد بسجن "تريمبي"، الذي يقع على بعد حوالي 150 كيلومترامن مدينة ساوباولو، منتصف ليل أمس، وبعد خضوعه للفحوصات الطبية البروتوكولية.ويعرف سجن (تريمبي)، الذي يضم نحو 400 سجينا، في البرازيل باسم "سجن المشاهير" لكونه المكان الذي تودع به العدالة البرازيلية المدانين من المشاهير.وألقت الشرطة البرازيلية القبض على لاعب كرة القدم السابق روبينيو أمس الخميس في أحد مساكنه على ساحل ساوباولو ليبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 9 سنوات.وأدين لاعب كرةالقدم السابق في إيطالياعام 2017 بتهمة اغتصاب جماعي لفتاة ألبانية شابة في ميلانو 2013، لكن روبينيو عاش طليقا حتى هذه اللحظة في وطنه، حيث يحظر الدستور البرازيلي تسليم مواطنيه.