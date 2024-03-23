بطولة اتحاد غرب آسيا.. منتخب الشباب يواجه الأولمبي الإماراتي اليوم

الاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن منتخب الشباب خاض مرانه الأخير تحضيراً لمواجهةِ منتخب الإمارات الأولمبي في ملعب عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء السعودية بحضور رئيس وفد منتخب الشباب (محمد ناصر) ونائب رئيس الوفد (رحيم لفتة)، وأشرف عليها الملاك التدريبيّ وبمشاركة جميع اللاعبين.وكان منتخبنا الشبابي قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الأولمبي الاسترالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.