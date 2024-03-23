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بطولة اتحاد غرب آسيا.. منتخب الشباب يواجه الأولمبي الإماراتي اليوم
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
يواجه منتخبنا الشبابي (دون 20 عاماً) في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت المنتخب الأولمبي الإماراتي في الدور الثاني من بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخباتِ الأولمبيّة (دون 23 عاماً).
الاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن منتخب الشباب خاض مرانه الأخير تحضيراً لمواجهةِ منتخب الإمارات الأولمبي في ملعب عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء السعودية بحضور رئيس وفد منتخب الشباب (محمد ناصر) ونائب رئيس الوفد (رحيم لفتة)، وأشرف عليها الملاك التدريبيّ وبمشاركة جميع اللاعبين.
وستحدد نتيجة المباراة الفائز للعب على المركزين الخامس والسادس في تسلسل المنتخبات المشاركة، بينما سيتواجد الفريق الخاسر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.
وكان منتخبنا الشبابي قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الأولمبي الاسترالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
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