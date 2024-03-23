https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-484783-638467988747205939.jpg
الوطني يستعد لـ"إياب" الفلبين.. صور من داخل الوحدة التدريبية لأسود الرافدين
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
باشر المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، تدريباته في العاصمةِ الفلبينية مانيلا؛ تحضيراً لمواجهة صاحب الأرض بعد ثلاثة أيام.
وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، "باشر المنتخبُ الوطنيّ خوض أولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، في ملعب ريزال التذكاري الذي سيحتضن مواجهةَ الإياب بين العراق والفلبين في 26 من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026".
وأشار البيان، إلى أن "تدريباتُ اليوم حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، وشارك فيها جميعُ اللاعبين الـ27".
>> انضم الى السومرية على واتساب