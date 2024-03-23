وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، "باشر المنتخبُ الوطنيّ خوض أولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، في ملعب ريزال التذكاري الذي سيحتضن مواجهةَ الإياب بين العراق والفلبين في 26 من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026".وأشار البيان، إلى أن "تدريباتُ اليوم حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، وشارك فيها جميعُ اللاعبين الـ27".