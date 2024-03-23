بتصريحات مثيرة.. زيدان يغازل جماهير ريال مدريد

واستضاف ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد مباراة خيرية جمعت بين أساطير الملكي ضد نجوم بورتو البرتغالي القدامى.وشهدت المباراة مشاركة زيدان لمدة 39 دقيقة ثم خروجه بعد الظهور بمستوى لافت للنظر رغم تقدمه في العمر.وقال زيدان عقب خروجه، في تصريحات عبر قناة ريال مدريد الرسمية: "من الرائع أن أكون هنا دائما، لأنه شرف لي ارتداء هذا القميص".وتابع: "نتمنى دائما تقديم الإضافة لهذا النادي وهذه الجماهير الرائعة التي ظلت تساندنا في مختلف الأوقات".واختتم: "أشعر بالفخر نظرا لوجودي هنا اليوم، وكذلك مع هؤلاء الناس الذين جاءوا لرؤية المحاربين القدامى".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها زيدان في ريال مدريد منذ رحيله عن تدريب الفريق في مايو/ أيار 2021 الماضي.ويعتبر "زيزو" واحدا من أبرز أساطير النادي الملكي في العصر الحديث كلاعب ومدرب.