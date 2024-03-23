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المنتخب الإنجليزي يتلقى ضربة موجعة قبل قمة البرازيل
Alsumaria Tv
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يغيب قائد وهداف منتخب إنجلترا لكرة القدم هاري كين، عن المباراة الودية التي يلعبها "الأسود الثلاثة" مع البرازيل مساء اليوم السبت استعدادا لكأس أوروبا 2024، بسبب الإصابة.
وأصيب كين في كاحله خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على دارمشتات 5-2 السبت الماضي في المرحلة الـ26 من الدوري الألماني، ولن تتم المخاطرة بإشراكه في المباراة أمام البرازيل على ملعب ويمبلي في لندن.
ومن الممكن أن ينسحب غياب كين على مواجهة بلجيكا الثلاثاء المقبل أيضا على الملعب عينه.
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