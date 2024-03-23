رونالدو يتصدر قائمة سوداء في السعودية

تصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، قائمة سوداء بعد مرور 24 جولة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد رونالدو أحد أبرز لاعبي دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 23 هدفا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن رونالدو هو الأكثر إهدارًا للفرص في دوري روشن حتى الآن بواقع 20 فرصة.

وأوضحت أن "ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، يأتي في المركز الثاني برصيد 19 فرصة مهدرة، فيما يأتي خلفه موسى ديمبلي نجم الاتفاق بواقع 14 فرصة".

وتساوى كارل توكو إيكامبي لاعب الاتفاق مع زميله موسى ديمبلي بالإضافة إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة في نفس عدد الفرص المهدرة (14 فرصة لكل لاعب).

جدير بالذكر أن رونالدو وصل إلى 50 هدفا إلى جانب 13 تمريرة حاسمة بقميص النصر في مختلف المسابقات.