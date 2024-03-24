الاستياء يسيطر على لاعبي المنتخب العراقي في الفلبين.. ماذا يجري؟

السومرية نيوز – رياضة



أبدى لاعبو المنتخب العراقي انزعاجهم ومعاناتهم أثناء تحضيراتهم لمباراة الفلبين في العاصمة مانيلا، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.







ولاعبي المنتخب العراقي أجروا السبت، أول حصة تدريبية في ملعب ريزال التذكاري، بمشاركة جميع اللاعبين من ضمنهم ميرخاس دوسكي، الذي سبق وأن غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وأيضًا أيمن حسين الذي انتهت عقوبته بعد غيابه عن مباراة الفلبين في البصرة.



ولاعبي العراق خضعوا لمرحلة استشفاء صباح اليوم في صالة الألعاب الرياضية، للتخلص من التعب الذي رافقهم بعد توجههم من بغداد إلى مانيلا، وبعد الانتهاء من الاستشفاء تركزت التدريبات على اللعب بالكرة، ليطّلع اللاعبون على الأجواء في الملعب وحالة الطقس في مانيلا، قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة.



*الاستياء يسيطر على لاعبي المنتخب العراقي

كما ان لاعبي المنتخب العراقي وفور خوضهم التدريبات، أبدوا انزعاجهم من أرضية الملعب ذات العشب الاصطناعي، إذ لم يعتادوا على اللعب على مثل هذه الأرضيات، كما أكدوا للجهاز التدريبي بأنهم يواجهون صعوبات، ويعانون في اللعب على هذه الأرضية، وتساءلوا عن نصائح الكادر التدريبي للعب على هذه الأرضية. وسيواجه أسود الرافدين نظيره الفلبيني على ملعب ريزال التذكاري، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.ولاعبي المنتخب العراقي أجروا السبت، أول حصة تدريبية في ملعب ريزال التذكاري، بمشاركة جميع اللاعبين من ضمنهم ميرخاس دوسكي، الذي سبق وأن غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وأيضًا أيمن حسين الذي انتهت عقوبته بعد غيابه عن مباراة الفلبين في البصرة.ولاعبي العراق خضعوا لمرحلة استشفاء صباح اليوم في صالة الألعاب الرياضية، للتخلص من التعب الذي رافقهم بعد توجههم من بغداد إلى مانيلا، وبعد الانتهاء من الاستشفاء تركزت التدريبات على اللعب بالكرة، ليطّلع اللاعبون على الأجواء في الملعب وحالة الطقس في مانيلا، قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة.كما ان لاعبي المنتخب العراقي وفور خوضهم التدريبات، أبدوا انزعاجهم من أرضية الملعب ذات العشب الاصطناعي، إذ لم يعتادوا على اللعب على مثل هذه الأرضيات، كما أكدوا للجهاز التدريبي بأنهم يواجهون صعوبات، ويعانون في اللعب على هذه الأرضية، وتساءلوا عن نصائح الكادر التدريبي للعب على هذه الأرضية.

وتحدث الجهاز التدريبي إلى اللاعبين، وطالبهم بالاعتياد على الأرضية، والحذر في ذات الوقت من الإصابات أو الالتحامات القوية، التي قد تتسبب بغياب اللاعبين عن المباراة، فيما ان المنتخب العراقي سيحاول الاعتماد على الكرات الثابتة لحسم المباراة، والعودة إلى بغداد بانتصار يضع المنتخب العراقي في الدور المقبل من التصفيات، بحسب winwin.



وكانت مباراة الذهاب بين العراق والفلبين قد انتهت بفوز أسود الرافدين بهدف نظيف، حمل إمضاء المهاجم مهند علي "ميمي" في الدقيقة (84) من عمر اللقاء، يوم الخميس الماضي.



ويتصدر المنتخب العراقي جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز على إندونيسيا (5-1)، وفيتنام (1-0)، والفلبين (1-0) في المقابل، يستقر المنتخب الفلبيني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل مع إندونيسيا (1-1)، وخسارتين أمام فيتنام (2-0) والعراق (1-0).