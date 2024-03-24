خلال ست ثوان فقط.. تفاصيل أسرع هدف دولي بكرة القدم (فيديو)

وانطلق بومغارتنر (24 عاماً)، من دائرة وسط الملعب وتجاوز ثلاثة لاعبين من الفريق المنافس، ثم سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

6 SEKUND! 🤯🤯🤯



Christoph Baumgartner i Austria na prowadzeniu ⚽️🔥 pic.twitter.com/L5C3xzY6dS — Polsat Sport (@polsatsport) March 23, 2024

وأصاب الهدف جماهير سلوفاكيا بالذهول، بينما انطلقت احتفالات مشجعي منتخب النمسا في استاد تيهلني بولي في براتيسلافا بالهدف مع احتفال لاعب خط وسط رازن بال شبورت لايبزيغ، وسط زملائه بالمنتخب.وقال بومغارتنر: "قمنا بهذه المناورة من قبل، المخاطرة بالانطلاق سريعاً منذ البداية. بصورة ما، نجح تسلسل الخطوات".وحسم البديل، أندرياس فيمان، الفوز بتسديدة هزت الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية.وتلعب النمسا أمام تركيا وصربيا وسويسرا ودياً استعداداً لبطولة أوروبا. وتواجه النمسا منتخبي فرنسا وهولندا وإما بولندا أو ويلز بدور المجموعات بالبطولة القارية التي تقام في ألمانيا.