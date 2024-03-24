قبيل مواجهة الفلبين.. أسود الرافدين يكثفون تدريباتهم

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تدريباتُ اليوم شارك فيها جميع اللاعبين الـ 27، و حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و النائب الثاني يونس محمود و عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي".على صعيدٍ متصل، يعقد غداً الاثنين المؤتمر الفنيّ التنسيقي في الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت مانيلا 15:00 العاشرة صباحاً بتوقيت بغداد 10:00، بينما يعقد المؤتمرُ الصحفي في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مانيلا 17:30 الثانية عشرة و النصف ظهراً بتوقيت بغداد 12:30 ، ويحتضنها على التوالي ملعب نينوي أكينو المجاور لملعب ريزال التذكاريّ.يذكر أن المؤتمر الصحفي سيكون خاصاً بمدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس إلى جانب محترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال.