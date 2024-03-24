بعرض خرافي.. ناد سعودي يطارد ليفاندفسكي

يرغب أحد الأندية السعودية في الحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عاد ليفاندوفسكي من جديد إلى أفضل مستوى له مع برشلونة، ويساعد الفريق على المنافسة بالليجا، ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن أرقام ليفا المذهلة بالموسم الماضي والحالي، لم تمر دون أن يلحظها أحد، حيث إن اللاعب يحظى باهتمام متجدد من الأندية السعودية.

وأوضحت أن بعد محاولة فاشلة لضم ليفا في الصيف الماضي، عاد أحد الأندية السعودية من جديد لمطاردة اللاعب بعرض جنوني يتخطى الـ100 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكرت مصادر قريبة من المهاجم البولندي أن العرض السعودي وصل بالفعل، لكن ليفاندوفسكي لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، الذي يرتبط معه بعقد حتى حزيران 2025، بالإضافة إلى موسم اختياري آخر.

وكشفت أن أندية السعودية لن تتوقف عن محاولات ضم ليفا، وإضافته إلى نجوم آخرين في البطولة مثل كريستيانو رونالدو، ونيمار، وكريم بنزيما، ورياض محرز، وساديو ماني.