مفاجأة تخص برشلونة: كان قريباً من صفقة ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن برشلونة أهدر فرصة ضم البرازيلي إندريك مهاجم بالميراس الحالي، والذي سينضم لريال مدريد في صيف 2024.

وقاد إندريك (17 عاما)، منتخب البرازيل الأول، أمس السبت، للفوز على إنجلترا، بهدف دون رد.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن تشافي مدرب البارسا، التقى إندريك ووالده في 18 شباط 2022، وشرح لهما مشروع الفريق الكتالوني.

وأضافت "برشلونة دعا إندريك ووالده إلى القيام بجولة خاصة في مرافق النادي الكتالوني، وتأثر اللاعب بحديث تشافي".

وأشارت الصحيفة "رغبة تشافي لم تكن كافية لإتمام الصفقة التي كانت ستكلف البلوجرانا 60 مليون يورو".

وتراجع برشلونة عن ضم إندريك بسبب الأزمة المالية، واتجه للتعاقد مع فيتور روكي.

ووقع إندريك لصالح ريال مدريد في 15 كانون أول 2022، مقابل 70 مليون يورو لصالح ناديه بالميراس، الذي يلعب معه على سبيل الإعارة في الوقت الحالي.