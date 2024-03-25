برشلونة رفض 200 مليون يورو للاستغناء عن الأمين جمال

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة لا ينوي بيع اللاعبين الشباب، الذين يحصلون على مكان في الفريق الأول هذا الموسم.وصرح خوان لابورتا رئيس البارسا، بأنه رفض عرضًا بقيمة 200 مليون يورو لبيع لامين يامال، كما تتمسك إدارة النادي، باستمرار باو كوبارسي وهيكتور فورت.وأوضحت الصحيفة أن "فورت صاحب 17 عاما، يعد مركزه الأساسي في الظهير الأيمن، لكنه ظهر وتألق رفقة الفريق الأول كظهير أيسر".وحصل فورت على اهتمام عدة أندية أوروبية، حيث رفض برشلونة، عرضًا لبيعه مقابل 35 مليون يورو.ويرتبط فورت بعقد مع البارسا حتى 2025، مع وجود شرط جزائي يبلغ 10 ملايين يورو فقط.وشددت الصحيفة على أن فورت لم يفكر أبدًا في استغلال الشرط الجزائي للرحيل عن برشلونة، لأنه حقق حلمه بالوصول إلى الفريق الأول.ويعمل برشلونة على تجديد عقد فورت عندما يبلغ 18 عامًا في 2 أغسطس/آب المقبل، حيث سيتمكن من الحصول على عقد يزيد عن 3 مواسم.