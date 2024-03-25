كاساس "قلق" قبل مواجهة الفلبين ويكشف السبب

وقال كاساس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات في ملعب (نينوي أكيوس) في العاصمة مانيلا، إن "ما يقلقنا في طبيعة الحال، قبل مواجهة الثلاثاء، هو أرضية ملعب (ريزال) الاصطناعي".وأشار إلى أن "المباراة ستكون أيضاً صعبةً لكون المنافس (منتخب الفلبين) يلعب بأسلوبِ غلق المساحات، إضافةً إلى الأرضية التي تقلقنا، لكن نتمنى على فريقنا أن يظهر بمستوى عالٍ، ونفوز مرةً أخرى على الفلبين".وأضاف فيما يتعلق بمشاهدةِ المنافس بعد مباراة الذهاب: "أعتقد أن المنتخب الفلبيني كان فريقا جادا، ويلعب بروحيةٍ، وكانت لديهم بعض المحاولات في التسجيل في مباراة الذهاب في البصرة، وفي أرضهم أعتقد سيحاولون أكثر من أجل الوصول إلى مرمانا أو رغبة التسجيل علينا، أو بأسلوبٍ أكثر خطورةً من مباراة الذهاب، خصوصاً أنهم يلعبون على أرضهم وأمام جمهورهم".واختتم كاساس خلا المؤتمر الصحفي: "أتمنى الفوز في المباراة، لكن دائمًا هناك صعوبة بأن تفوز، ومؤخراً شاهدتهم كيف أن فرقاً كبيرة وجدت صعوبةً في مواجهة منافسيها، لأن الفوز في كرة القدم ليس سهلاً".