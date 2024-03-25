أسبوع الحسم.. مدريد يقترب من صفقته المفضلة

ويعد الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ، أهم صفقة في أجندة الملكي، بعد الاقتراب من حسم الاتفاق على ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.ووفقا لصحيفة "ماركا"، فقد منح بايرن ميونخ، لاعبه ألفونسو ديفيز، أسبوعا فقط لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، والرد على عرض التجديد.وأشارت إلى أن بايرن ميونخ سيعرض ديفيز للبيع، إذا لم يرد بالموافقة على التجديد حتى 2029.وأوضحت أن ديفيز غير راض عن العرض المقدم لأنه يتضمن حصوله على 14 مليون يورو سنويا، بينما يطلب اللاعب 20 مليونا.وذكرت أن بايرن ميونخ سيطلب 50 مليون يورو للتخلي عن ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل.وكانت بعض التقارير السابقة قد أكدت أن ديفيز لديه اتفاق مع الريال، وينتظر وصول الميرنجي لحل مشترك مع بايرن ميونخ بشأن قيمة الصفقة، أو سينتقل إلى الملكي مجانا في 2025.