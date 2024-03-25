هالاند يتوعد ريال مدريد خلال ربع نهائي أبطال أوروبا

توعد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، خصمه ريال مدريد، خلال صدام الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن هالاند يواصل ربط مستقبله بالملكي، ويرى أن صدام الفريقين فرصة لإثبات أهميته مقارنة بصفقة مبابي.

ويسمح الشرط الجزائي في عقد هالاند، بمغادرة المان سيتي، اعتبارًا من الصيف المقبل، لكن أخبار قرب مبابي من ريال مدريد، أثرت بشكل كامل على النجم النرويجي، الذي كان يأمل في ارتداء قميص الميرنجي.

ووفقا لمصادر مطلعة، فلا يزال هالاند يرى نفسه مؤهلا للعب مع الريال، ويدرك أن صدام ربع نهائي التشامبيونزليج فرصة لتقديم أوراق اعتماده لإجبار الميرنجي على التحرك لضمه مستقبلا.

ويرى هالاند أن مواجهة الميرنجي ستكون فرصة عظيمة لإظهار أنه يستحق نفس قيمة كيليان مبابي في مشروع ريال مدريد.

ولم يتألق هالاند كثيرًا في المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقان في نصف نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي، وفشل في هز شباك الميرنجي خلال المباراتين.

وكشفت "آس" أن رافائيلا بيمنتا وكيلة هالاند، تخطط لوضع شرط جزائي في العقد الجديد للنجم النرويجي مع السيتي، يضمن للاعب صراحة الانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل.