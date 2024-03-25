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فينيسيوس يبكي اثناء حديثه عن العنصرية (فيديو)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكد النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، اليوم الاثنين، عن تعرضه للعنصرية من بعض الجماهير، موضحًا أنه لا يحظى بدعم من أحد.
وبكى فينيسيوس أثناء حديثه عما يحدث معه، وقال: "العنصرية اللفظية لا تحدث فقط في إسبانيا، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم.. كل يوم أعود إلى المنزل حزينا".
وشدد فينيسيوس على أن "حربه ضد العنصرية في إسبانيا أمرا معقدا للغاية، وأنه لا يحارب فقط ضد المشجعين العنصريون في إسبانيا بل يحارب ضد العنصرية في جميع انحاء العالم".
واوضح: "كل شكوى أقدمها تبدو أسوء، أنا لا أقاتل مشجعي إسبانيا، أنا أحارب العنصرية في العالم، أخطط دائما لمساعدة جميع المنظمات في مكافحة العنصرية، في إسبانيا يحاولون مساعدتي لكن الأمر معقد لأن العنصرية ليست جريمة".
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