فينيسيوس يبكي اثناء حديثه عن العنصرية (فيديو)

وبكى فينيسيوس أثناء حديثه عما يحدث معه، وقال: "العنصرية اللفظية لا تحدث فقط في إسبانيا، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم.. كل يوم أعود إلى المنزل حزينا".

😢 Vinicius se derrumba en directo al hablar de racismo: "Sólo quiero jugar al fútbol" pic.twitter.com/u2ujMOOuwU — MARCA (@marca) March 25, 2024

وشدد فينيسيوس على أن "حربه ضد العنصرية في إسبانيا أمرا معقدا للغاية، وأنه لا يحارب فقط ضد المشجعين العنصريون في إسبانيا بل يحارب ضد العنصرية في جميع انحاء العالم".واوضح: "كل شكوى أقدمها تبدو أسوء، أنا لا أقاتل مشجعي إسبانيا، أنا أحارب العنصرية في العالم، أخطط دائما لمساعدة جميع المنظمات في مكافحة العنصرية، في إسبانيا يحاولون مساعدتي لكن الأمر معقد لأن العنصرية ليست جريمة".