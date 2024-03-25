مبابي يثير الجدل مجدداً حول ضجة انتقاله لريال مدريد

واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مراوغة وسائل الإعلام في ظل الضجة المثارة حول رحيله للانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بصفقة انتقال حر.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قبل مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام تشيلي الودية غدًا الثلاثاء "لقد لعبت ضد سوسيداد في دور الـ16 وسنلاقي برشلونة في دور الثمانية، وربما نواجه أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف كيليان "لذا هذا ما كان يقصده تشواميني بأن الإسبان سيرون من أنا".

وكان تشواميني لاعب ريال مدريد قد صرح أمس في فيديو على شبكة "تيليفوت" الفرنسية: "الإسبان يدركون من يكون كيليان مبابي كلاعب كرة قدم، وبالرغم من ذلك عندما يرونه حقا بشكل يومي، سيدركون عظمته كلاعب".

وأكد مبابي أنه يتطلع دائما للمشاركة أساسيا في المباريات، قائلا "أريد أن أكون جاهزا طوال الوقت، لأنه بهذه الطريقة تصبح واحدا من أفضل لاعبي العالم".

واستدرك النجم الباريسي "بالطبع أريد اللعب حتى إذا وضعني المدرب على مقاعد البدلاء".

في سياق آخر، أشار مبابي "أتقبل إطلاق صافرات الاستهجان ضدي في مباراة الغد"، علمًا بأنها ستقام على ملعب فيلوردوم معقل مارسيليا الغريم التقليدي لباريس سان جيرمان.

وأتم تصريحاته "لن أغير طريقة لعبي، وإذا لم يطلقوا صافرات الاستهجان ضدي، ستكون مفاجأة سارة".