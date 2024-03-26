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اليوم.. العراق بمواجهة الفلبين لضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم

رياضة

2024-03-26 | 02:49
اليوم.. العراق بمواجهة الفلبين لضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم
1,376 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

يسعى المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم إلى ضمان بطاقة التأهل للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، عندما يواجه نظيره الفلبيني في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مانيلا، ضمن الجولة الرابعة.

ويمتلك العراق في جعبته 9 نقاط من تفوقه في ثلاث مباريات، ما يعني أنَّ فوزه أو تعادله اليوم بالتوازي مع نتيجة مباراة إندونيسيا وفيتنام ستضعه في الدور المقبل، علماً أنَّ الفيصل بحال التعادل بعدد النقاط هو فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً أنَّ آسيا تتمثل بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.

ويسعى أسود الرافدين مع المهاجم العائد من الإيقاف أيمن حسين إلى تحسين الصورة الباهتة أمام الفلبين، رغم الفوز بهدف متأخّر لمهنّد علي في البصرة.

بدوره عبّر المدرب خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي للقاء الذي عقد أمس الاثنين عن قلقه ومخاوفه من أرضية ملعب (ريزال) الاصطناعي، كونها قد تكون سبباً في حدوث إصابات مزعجة للاعبين.

وأوضح أنَّ المباراة ستكون صعبةً لأنَّ المنافس يلعب بأسلوبِ غلق المساحات، لكن نتمنى على فريقنا أن يظهر بمستوى عالٍ، ونفوز مرةً أخرى على الفلبين.

وأضاف كاساس: أعتقد أنَّ المنتخب الفلبيني كان فريقاً جاداً، ويلعب بروحيةٍ، وكانت لديهم بعض المحاولات للتسجيل بلقاء الذهاب، وفي أرضهم أعتقد أنهم سيحاولون أكثر من أجل الوصول إلى مرمانا أو رغبة التسجيل علينا، أو بأسلوبٍ أكثر خطورةً من مباراة البصرة، لاسيما أنهم يلعبون في أرضهم وأمام جمهورهم.

وعن احتماليةِ غياب اللاعب ضرغام إسماعيل وميرخاس دوسكي، أوضح كاساس: لا صحة لغياب الأول، أما ميرخاس، فلديه إصابة وهو يسابق الزمنَ، وسنرى مدى إمكانية مشاركته من عدمها.

واختتم كاساس المؤتمر الصحفي بالقول: أتمنى حصد نقاط المواجهة، لكن دائما هناك صعوبة بأن تفوز، ومؤخراً شاهدتم كيف أنَّ فرقاً كبيرة وجدت صعوبةً في ملاقاة منافسيها، لأنَّ الفوز في كرة القدم ليس سهلاً.

من جهته، تحدث محترفُ فريق (أوتريخت الهولندي) اللاعب زيدان إقبال في المؤتمر الصحفيّ قائلاً: لقد قدّم المنتخب الفلبيني في لقاء البصرة أداءً دفاعياً جيداً، وصعّبوا المباراة علينا في أغلب دقائقها، لكننا عازمون هذه المرة على الظفر بالنقاط الكاملة.

وعن أرضيةِ الملعب الصناعية إذا ما كانت تشكل قلقاً للاعبينا، أجاب: بغض النظر عن الأرضية فنحن نركزُ في تدريباتنا، وطموحنا أن نقدمَ مستوى جيدا، وغايتنا الفوز على المنافس.

وواصل زيدان: أثق بزملائي وفريقي، وكل تفكيرنا هو الفوز بالنقاط الثلاث، وسنفتقد الجماهير العراقية التي دائماً ما تتسبب بقلق واضح لمنافسينا، وتمنحنا الأفضلية، لكننا سنبذل كل ما عندنا من أجل إسعادهم وضمان التأهل المُبكر إلى المرحلةِ المقبلة.
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