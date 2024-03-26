شباب العراق يختتمون غرب آسيا بملاقاة الأولمبي الأردني اليوم

ونجح الليوث في تخطي الأبيض الإماراتي في آخر اختبار لهم بفارق ركلات الجزاء الترجيحية (4 – 3)، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، بينما تغلب الأردن على تايلند بثلاثية مقابل هدف واحد.وذكر المدير الفني لمنتخبنا الشبابي حسان تركي أنَّ المشاركة في بطولة غرب آسيا لها فوائد فنية عديدة للاعبينا الذين تبلغ أعمارهم ما بين 18 و19 عاماً، في حين تلعب الفرق الأخرى بمنتخباتها الأولمبية تحت 23 عاماً، ولذلك يمثل تواجدنا فرصة مناسبة لاكتساب الخبرة وتعزيز الجانب التنافسي، إضافة إلى أهميتها كمحطة تحضيرية مهمة للاستحقاقات الخارجية المرتقبة.وأضاف تركي أنَّ التحدي الأكبر بالنسبة للملاك التدريبي هو تحقيق التجانس المطلوب بين اللاعبين في طريق الإعداد للمسابقات الكبرى، مبيناً أنَّ فريقنا استفاد كثيراً من مباراتي أستراليا والإمارات، وان الأمل يحدوه لتقديم الأفضل بمواجهة اليوم أمام نشامى الأردن من أجل الفوز بمركز معنوي.ويبرز في صفوف ليوث الرافدين العديد من اللاعبين الذين يعول عليهم أصحاب الشأن لحمل لواء كرتنا والدفاع عنها في الميادين العربية والآسيوية، ومنهم المحترف في صفوف ستوك سيتي الإنكليزي علي حيدر والموهوب أموري فيصل، فضلاً عن ثلاثي الزوراء حيدر عبد الكريم وعلي صادق وسجاد محمد.