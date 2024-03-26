أيمن حسين اساسياً.. كاساس يكشف تشكيلة منتخب العراق أمام الفلبين

السومرية نيوز – رياضة



كشف مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، عن التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق في مواجهة منتخب الفلبين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.



وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى، وخط الدفاع سعد ناطق وزيد تحسين وريبين سولاقا وحسين علي، وخط الوسط ابراهيم بايش وامير العماري وزيدان اقبال وصفاء هادي، وللهجوم ايمن حسين وعلي جاسم.

ويدخل المنتخب العراقي المباراة بطموح تكرار الفوز الذي تحقق في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 في البصرة يوم الخميس الماضي كي يضمن التأهل إلى الدور المقبل من تصفيات كأس العالم (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا) 2026 والتأهل رسميًا إلى كأس آسيا في المملكة العربية السعودية 2027.



تجدر الإشارة إلى أن كتيبة مدرب العراق كاساس تحتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، فيما يقف المنتخب الفلبيني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.