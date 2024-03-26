في منزله بالأرجنتين.. دي ماريا يتلقّى رسالة تهديد

السومرية نيوز – رياضة



تلقّى نجم بنفيكا البرتغالي والفائز مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، أنخيل دي ماريا (36 عامًا) رسالة تهديد في مسقط رأسه بمدينة روساريو، على خلفية تهديدات مماثلة لعصابات تهريب المخدرات.







وكانت الرسالة موجودة داخل كيس من النايلون وأضاف المتحدث بأن الشرطة "ترفع بصمات الأصابع والصور وتفحص كاميرات المراقبة والشهادات".



تفسيرات مختلفة لرسالة تهديد دي ماريا

وقال مصدر من وزارة الأمن في مقاطعة سانتا إنه لم يتم الكشف عن محتوى الرسالة "حتى لا تستفيد منها المنظمات الإجرامية التي تسعى لإثارة الرأي العام".



إلا أنّ تقارير إعلامية أوضحت أنّ الرسالة تحمل عبارة "حتى بولارو لن ينقذكم"، وذلك في إشارة إلى ماكسيميليانو بولارو، حاكم الإقليم منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي والذي أعلن الحرب على تهريب المخدرات في البلاد. وألقيت رسالة تهديد لم يُكشف عن محتواها، من سيارة في الساعات الأولى من صباح الإثنين عند مدخل منطقة فونيس المغلقة على مشارف مدينة روساريو، حيث يملك اللاعب شقة سكنية، حسبما أوضح متحدث باسم النيابة العامة.وكانت الرسالة موجودة داخل كيس من النايلون وأضاف المتحدث بأن الشرطة "ترفع بصمات الأصابع والصور وتفحص كاميرات المراقبة والشهادات".وقال مصدر من وزارة الأمن في مقاطعة سانتا إنه لم يتم الكشف عن محتوى الرسالة "حتى لا تستفيد منها المنظمات الإجرامية التي تسعى لإثارة الرأي العام".إلا أنّ تقارير إعلامية أوضحت أنّ الرسالة تحمل عبارة "حتى بولارو لن ينقذكم"، وذلك في إشارة إلى ماكسيميليانو بولارو، حاكم الإقليم منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي والذي أعلن الحرب على تهريب المخدرات في البلاد.

وتقول إحدى فرضيات المحققين إنّ دي ماريا، 36 عامًا، والذي يلعب حاليًا في بنفيكا البرتغالي بعد محطّات عدّة أبرزها في ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، يُعدّ وجهًا جذابًا.



وخلال العام الماضي في حادثة مماثلة، تم إطلاق النار في ساعات الليل نحو متجر أغذية مملوك لعائلة زوجة ليونيل ميسي، مع رسالة تهديد تبدو موجهةً إلى أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، وهو أيضا من روساريو، وفق ما أعلنت السلطات.



وحسب الشرطة، فقد تم تحديد 14 رصاصة في الواجهة المعدنية لسوبر ماركت مغلق، ولافتة من ورق الكرتون كُتب عليها بخط اليد: "ميسي ننتظرك، جافكين هو ناركو (تاجر مخدرات)، لن يعتني بك".



وتعتبر روساريو، الواقعة على بعد 300 كم من العاصمة بوينوس آيرس، أخطر مدن الأرجنتين، حيث يبلغ معدل جرائم القتل 22 لكل 100 ألف نسمة، أي أعلى بخمس مرات من المعدل العام محليًا.



تعد روساريو، وهي ميناء نهري رئيس لصادرات الحبوب، أيضًا نقطة عبور للمخدرات من الدول المجاورة والتي شهدت تزايدًا في تهريب المخدرات عن طريق عصابات صغيرة، ناهيك عن حوادث إطلاق نار متكررة وجرائم ابتزاز.