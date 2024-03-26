هزيمة قاسية لمنتخب لبنان امام أستراليا بتصفيات كأس العالم

وفاجأ المهاجم الأسترالي كوسيني ينجي منتخب "الأرز" بهدف مبكر سجله بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صفارة البداية.وتلقت الشباك اللبنانية الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المهاجم باسل جرادي في الدقيقة 47 خطأ في مرماه.وأحرز المهاجم الأسترالي كريغ غودوين هدفين "للكنغر" الثالث والخامس في الدقيقتين (48 و81)، وتخللهما هدف زميله المهاجم جون إيرديل، في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "كانبرا - Canberra Stadium" بالعاصمة كانبرا.وتعرض لبنان بذلك للهزيمة الثانية على التوالي، بعد تعادلين متتاليين، ليتجمد رصيده عند نقطتين فقط، ويبقى في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة التاسعة (I).في المقابل، حقق منتخب أستراليا انتصاره الرابع على التوالي، ويتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، ليضمن صعوده للدور الثالث (الحاسم والأخير) من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027.